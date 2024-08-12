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Три украинские ракеты уничтожены российской ПВО в небе Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Три ракеты ВСУ были сбиты в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
"Недавно 3 украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", – написал он.
Смирнов предупредил, что на данный момент сигнал ракетной опасности продолжает действовать в области. Он призвал граждан находиться в укрытии и не подходить к окнам.
До этого, в ночь на 11 августа в жилой дом в Курске попала сбитая украинская ракета. После атаки на месте инцидента возник пожар, который удалось быстро потушить.
Число пострадавших в результате происшествия достигло 15 человек.
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