Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при камнепаде туристов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один из пострадавших при камнепаде в Кабардино-Балкарии туристов находится в тяжелом состоянии. Двое других доставленных в больницу туристов – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Накануне в республиканскую клиническую больницу в Нальчике доставили троих пострадавших от камнепада туристов.

"Один из трех доставленных в больницу после камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Как сообщается в телеграм-канале МЧС Кабардино-Балкарии, в 11:20 по московскому времени спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России на коммерческом вертолете эвакуировали остальных пострадавших и тело погибшего в альплагерь «Безенги». ё

Камнепад случился в Черкесском районе на высоте 3500 метров. Под обрушение пород попала группа туристов из Санкт-Петербурга. Пять человек пострадали, и один погиб. Им оказался мужчина 1989 года рождения.

Один пострадавший находится оперблоке отделения сочетанной травмы больницы Нальчика. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, они переведены в отделение сочетанной травмы и нейрохирургическое отделение.

Ранее в Северной Осетии пострадали альпинисты, сорвавшиеся со склона. Двое альпинистов получили при падении незначительные ушибы и отказались от пребывания в медучреждении, другие оказались госпитализированы в состоянии средней тяжести.