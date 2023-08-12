Один человек погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС КБР

Один человек погиб при обвале горных пород в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил директор альпинистского лагеря "Безенги" Алий Анаев.

Инцидент произошел в момент, когда две группы альпинистов и туристов из Санкт-Петербурга ночевали в районе "Судейские ночевки". Там произошел камнепад с горы Дых-Тау.

"По предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали", – сообщил Анаев.

Ранее в Северной Осетии пострадали альпинисты, сорвавшиеся со склона. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. При этом двое получили при падении незначительные ушибы и отказались от пребывания в медучреждении.



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