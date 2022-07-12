Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР

17:23
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле ВСУ волонтерского центра в Шахтерском районе ДНР, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
"Произошла трагедия. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр", – написал он.
Погибшими оказались Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Бабушкин сообщил, что они находились в ДНР с мирной целью и занимались распределением гуманитарной помощи.
В результате ЧП, по словам губернатора, также пострадали 11 человек. Четыре человека пропали без вести, в настоящее время ведутся их поиски.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Новой Каховке. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что в результате происшествия как минимум семь человек погибли и около 80 пострадали.
Также обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Количество пострадавших увеличилось до 80 после удара ВСУ по Новой Каховке
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