Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ООН должна осудить Украину и Соединенные Штаты после нанесения ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

"ООН пора признать Украину и США странами-агрессорами, чтобы остановить их планы превратить мирные территории в выжженную землю. Весь мир должен объединиться и ввести международные санкции в отношении тех стран, которые поставляют Украине летальное оружие", – приводит РИА Новости его слова.

Действия Украины вновь доказали необходимость и своевременность специальной военной операции РФ.

Шеремет также призвал изолировать от цивилизованного общества националистов.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке накануне. Владимир Леонтьев сообщал, что обстрел привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями, были повреждены больница, рынок и жилые дома, серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Позже стало известно, что как минимум семь человек погибли в результате удара по Новой Каховке со стороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

