Более 200 тел обнаружено на месте крушения самолета в Индии

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На месте крушения самолета на западе Индии обнаружено 204 тела. Об этом сообщает газета Hindu, ссылаясь на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.

По его словам, 41 пострадавший при ЧП был госпитализирован.

Об авиакатастрофе стало известно 12 июня. Boeing Dreamliner 787-8 рухнул в индийском Ахмедабаде в жилой квартал спустя некоторое время после взлета. На борту находились 242 человека, включая 12 членов экипажа.

Воздушное судно разбилось на территории медицинского колледжа BJ и гражданской больницы. Часть его обломков упала на врачебное общежитие. Там нашли 10 тел.

Эксперты предположили, что лайнер мог упасть из-за столкновения с птицами. При этом взлет был идеальным, однако потом судно стало снижаться, что происходит лишь в случае потери мощности двигателя или в случае, если самолет перестал развивать подъемную силу.