Глава СК РФ поручил принять к производству уголовное дело по факту ДТП в Луховицком районе

12 июня, 22:11
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело по факту ДТП в Луховицком районе Московской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Поручение дано руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали 9 человек, среди них – дети.
По данным СК РФ, на 3-м километре автодороги Луховицы – Дединово 11 июня водитель Renault не справился с управлением, протаранил группу велосипедистов и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии владелец Renault скончался.
В ведомстве добавили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее сообщалось, что авария произошла в населенном пункте Красная Пойма рядом с поворотом на СНТ "Нефтянник".
По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur въехал в группу детей на велосипедах, сбив троих. Затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes ML 350, а затем съехала в кювет.
Позже стало известно, что число пострадавших в ДТП в Луховицком районе Московской области выросло до 11, из них семеро – дети.
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