В День России в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12 июня, 22:11

Глава СК РФ поручил принять к производству уголовное дело по факту ДТП в Луховицком районе

происшествия

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело по факту ДТП в Луховицком районе Московской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Поручение дано руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали 9 человек, среди них – дети.

По данным СК РФ, на 3-м километре автодороги Луховицы – Дединово 11 июня водитель Renault не справился с управлением, протаранил группу велосипедистов и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии владелец Renault скончался.

В ведомстве добавили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что авария произошла в населенном пункте Красная Пойма рядом с поворотом на СНТ "Нефтянник".

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaptur въехал в группу детей на велосипедах, сбив троих. Затем машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes ML 350, а затем съехала в кювет.

Позже стало известно, что число пострадавших в ДТП в Луховицком районе Московской области выросло до 11, из них семеро – дети.

Врачи спасают жизни детей, попавших в ДТП в Луховицах – Воробьев

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать