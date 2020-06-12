Автомобиль врезался в столб на западе Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Автомобиль марки BMW без номеров врезался в фонарный столб на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 26 по Мичуринскому проспекту автомобиль BMW без номеров на большой скорости въехал в фонарный столб. В результате пострадали три человека", – рассказал собеседник информагентства.

Сейчас на Мичуринском проспекте ограничено движение по трем полосам в сторону области. По одной нельзя проехать из-за ДТП, две других закрыты из-за провисших на фоне непогоды проводов.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о грозовых дождях в Москве. Угроза в связи с непогодой сохранится в столице до полудня воскресенья, 14 июня.

