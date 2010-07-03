ТЦ "Водный" возобновил работу после эвакуации

Столичный ТЦ "Водный" вернулся к работе после эвакуации, сообщает Агентство "Москва".

Из здания на Головинском шоссе ранее вывели посетителей и сотрудников. Уточнялось, что там произошло возгорание.

Кроме того, сегодня кинологи проверили более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. Это парки "ЗИЛАРТ", "Зарядье", стадионы "ЦСКА Арена", "Сапсан Арены", ВДНХ, сад "Эрмитаж", ТЦ "Афимолл Сити", станции метро и МЦК. Информация о минировании оказалась ложной.