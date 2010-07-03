ТЦ "Водный" эвакуировали из-за возгорания

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Посетителей и работников ТЦ "Водный" на севере столицы эвакуировали, сообщает Агентство "Москва".

Здание находится по адресу: Головинское шоссе, дом 5, корпус 1. Причиной эвакуации называют возгорание.

Кроме того, сегодня кинологи проверили свыше 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов. Это коснулось парка "ЗИЛАРТ", "Зарядья", стадиона "ЦСКА Арена", "Сапсан Арены" и ВДНХ.

Информация о минировании затронула станцию метро "Выставочная" и другие, а также вход в ТЦ "Афимолл Сити", сада "Эрмитаж". Сведения оказались ложными.