Посетителей эвакуировали из ГУМа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетителей вывели из ГУМа в центре столицы, сообщает "Говорит Москва".

В пресс-службе книжного фестиваля "Красная площадь", который проходит на главной площади страны, уточнили, что эвакуация произошла из-за ГУМа. По некоторым данным, там была плановая проверка.

При этом на площади продолжается концерт памяти Андрея Дементьева. В ФСО происходящее пока не комментируют.

Агентство "Москва", в свою очередь, сообщает, что столичные полиция и МЧС не получали информацию об угрозе взрыва на Красной площади.