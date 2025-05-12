СК обвинил подростка в жестоком убийстве мачехи в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в жестоком убийстве своей мачехи в Нижегородской области, передает пресс-служба регионального СК РФ.

Правоохранители выяснили, что в мае текущего года несовершеннолетний, находясь в квартире дома, расположенного в деревне Огибное Семеновского района, во время конфликта нанес мачехе несколько ножевых ранений. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Фигурант, как уточнили в ведомстве, был оперативно задержан благодаря тщательно спланированным действиям следователей, работавших совместно с полицейскими.

Подростку уже предъявили обвинения, следствие просит суд арестовать его. В настоящее время правоохранители продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в подмосковном Дмитрове 14-летний подросток зарезал 10-летнего мальчика. По версии следствия, между детьми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ножевое ранение. Спасти ребенка не удалось. Прокуратура начала расследование, в рамках которого возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

До этого тело мужчины с более чем 50 ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Щелковском шоссе Москвы. По предварительной версии правоохранителей, к преступлению причастен знакомый погибшего, с которым у него был конфликт.