РИА Новости: фасады общежития ПсковГУ, ректор которого арестована, обветшали

Фото: Москва 24

Фасады одного из общежитий Псковского государственного университета (ПсковГУ), ректор которого Наталья Ильина проходит обвиняемой по делу о присвоении 10 миллионов рублей, находятся в обветшалом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, стены здания покрылись трещинами, краска облезла, а штукатурка начала осыпаться.

Уточняется, что Ильина заявляла о необходимости провести капремонт всех общежитий университета в 2022 году. Она утверждала, что начать необходимо с фасада и крыши. Позже, в начале 2023 года, комментируя состояние общежития на улице Воеводы Шуйского, она указала, что фасад здания находится в хорошем состоянии, специалисты провели ремонт на крыше, но внутри общежитие все еще нуждается в ремонте.

Ректор также обращала внимание, что здание является памятником культуры и на ремонтные работы в нем требуются совершенно другие средства. Именно этим она аргументировала причину, по которой его так долго не ремонтировали.

В настоящий момент стены общежития выглядят так, будто находятся в хорошем состоянии, только со стороны дороги. При этом участки, которые невозможно увидеть со стороны главного входа, покрыты следами сырости и плесени. На стенах здания начала облупаться краска, а также образовались трещины. Вместе с тем в некоторых местах почти не осталось штукатурки, в нескольких окнах нет стекол и прогнили рамы.

Студенты рассказали агентству, что комнаты внутри здания тоже требует ремонта. По их словам, на стенах есть трещины, местами распространяется плесень. Кроме того, в здании живут тараканы и мыши.

Ректора ПсковГУ задержали 8 апреля. СК установил, что она трудоустроила в вуз несуществующего сотрудника, присвоив себе благодаря этому около 10 миллионов рублей.

Также Ильина приобрела две квартиры в столице, стоимость которых близка к 40 миллионам рублей. Их площадь достигает около 58 и 50 "квадратов" соответственно.

Суд арестовал ее на два месяца по делу о мошенничестве. Уточняется, что большую часть дохода Ильина получала не со своей зарплаты, а из средств, которые ей поступали в результате мошенничества – ректор университета начисляла своим сотрудникам якобы повышенную зарплату.

