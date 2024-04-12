Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями КРБ

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Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, лицам, причастным к терроризму, было 20 и 26 лет.

Боевиков обнаружили в пригороде Нальчика накануне. Спецназ выехал в садовое товарищество "Насып" после сообщения о том, что там базируются причастные к терроризму лица.

На предложение сдаться боевики открыли огонь по спецназу. Их ликвидировали ответным огнем.

По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

