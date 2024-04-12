12 апреля, 10:16Происшествия
Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями КРБ
Фото: AP Photo/TASS
Ликвидированные в пригороде Нальчика боевики оказались жителями Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, лицам, причастным к терроризму, было 20 и 26 лет.
Боевиков обнаружили в пригороде Нальчика накануне. Спецназ выехал в садовое товарищество "Насып" после сообщения о том, что там базируются причастные к терроризму лица.
На предложение сдаться боевики открыли огонь по спецназу. Их ликвидировали ответным огнем.
По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.