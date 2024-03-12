Поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76 под Ивановом завершились

Фото: телеграм-канал "112"

Спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы", – отмечается в сообщении.

Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области днем 12 марта во время выполнения планового полета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Вероятной причиной крушения могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее на моменте взлета.

При этом глава Ивановского района области Сергей Низов сообщил, что угроза для жизни граждан, проживающих в селе Богородском Ивановской области, где произошло крушение, отсутствует. Сейчас, по его словам, место происшествия оцеплено.

В свою очередь, власти Ивановской области заявили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших членов экипажа. Соответствующее поручение дал губернатор региона Станислав Воскресенский, который также выразил свои искренние соболезнования родственникам погибших членов экипажа Ил-76.

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