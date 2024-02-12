Снявшие скальп с прохожего в Подмосковье получили по 3,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд города Электростали приговорил двух мужчин, которые летом 2023 года сняли с 19-летнего парня скальп из-за его окрашенных волос, к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает подмосковный главк СК России в своем телеграм-канале.

Отмечается, что мужчины признаны виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы.

В сообщении говорится, что во время предварительного следствия были проведены допросы, осмотры, опознания и проверки показаний на месте, также получены заключения экспертиз, среди которых – молекулярно-генетическая, биологическая, судебно-медицинская и другие. Собранные правоохранителями доказательства легли в основу обвинения, добавили в ведомстве.

Инцидент случился 9 июля прошлого года. По информации подмосковной прокуратуры, злоумышленникам не понравился цвет волос 19-летнего парня, после чего начался конфликт. В результате они сняли скальп с пострадавшего, из-за чего последнего госпитализировали.

Спустя три дня суд арестовал нападавших. В октябре обвиняемые признали свою вину, однако отказались от дачи показаний.

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