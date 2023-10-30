Срезавшие скальп с жителя Электростали признали свою вину

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Двое обвиняемых в нападении на 19-летнего Юрия Маркова, которому они срезали волосы вместе с кожей головы в Электростали, признали вину на заседании суда. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"Выслушав предъявленное обвинение, подсудимые заявили, что признают себя виновными, но от дачи показаний на данной стадии судебного следствия отказываются", – поделились в ведомстве.

Согласно версии стороны обвинения, Зафар Разоков и Илья Тайгуншоев распивали спиртные напитки рядом с бассейном "Кристалл" в Электростали. Они заметили двух молодых людей и начали провоцировать с ними конфликт из-за окрашенных в яркий цвет волос одного из них – Юрия Маркова.

В ходе ссоры один из злоумышленников срезал ножом волосы вместе кожей с головы молодого человека. Другой в этот момент удерживал руки пострадавшего. Марков был был госпитализирован.

Инцидент произошел 9 июля. В отношении злоумышленников было заведено уголовное дело статьям "Хулиганство" и "Причинение вреда здоровью средней тяжести".

12 июля пострадавшему молодому человеку должны были провести операцию по пересадке кожи. Перед проведением медицинской процедуры он рассказал, что чувствует себя нормально, однако все еще испытывает головные боли. Молодой человек выразил надежду на возобновление роста волос после операции.

"Московский патруль": суд арестовал мужчин, срезавших скальп с жителя Электростали