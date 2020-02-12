Рамки металлодетектора в Чертановском суде работали штатно

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Рамки металлодетектора в Чертановском суде, где бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство, работали штатно в течение дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Мосгорсуд.

Информацию о том, что при проходе Свиридова не сработала рамка, опровергли. Сейчас проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание.

В настоящее время там работают следователи. В присутствии понятых они осматривают рамки металлодетектора. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Свиридова должны были взять под стражу в зале суда. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что ему назначили наказание ниже низшего предела. Это три года в колонии строгого режима, в то время как статья о вымогательстве предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Согласно сведениям СМИ, он обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Адвокат фигуранта Александр Котельницкий сообщил, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании.

Защита рассчитывала на освобождение от наказания в связи с болезнью. По словам адвоката, после того, как судья зачитала приговор его подзащитный отошел, потом упал на лавку.