Найденные в Подмосковье человеческие останки принадлежат рэперу Sir-J – СМИ

Фото: vk.com/Сергей Булавинцев

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила принадлежность найденных человеческих останков в подмосковном доме рэперу Sir-J (настоящее имя – Сергей Булавинцев). Об этом сообщает Life.ru.

Музыкант пропал перед Новым годом. Последний раз он был замечен 29 декабря на пути к своему загородному дому в подмосковном Видном. После этого на даче произошел пожар, однако прибывшие на место спасатели не обнаружили Булавинцева в доме.

10 января в доме были найдены обгоревшие фрагменты человеческого тела. После этого поиски пропавшего рэпера приостановили, а останки отправили на экспертизу.

По информации специалистов, организовавших процедуру, останки принадлежат Булавинцеву. Он погиб в доме в результате пожара.

До этого человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы. Огнем был охвачен весь дом. Личность погибшего устанавливалась.

