12 января, 17:21Происшествия
Найденные в Подмосковье человеческие останки принадлежат рэперу Sir-J – СМИ
Фото: vk.com/Сергей Булавинцев
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила принадлежность найденных человеческих останков в подмосковном доме рэперу Sir-J (настоящее имя – Сергей Булавинцев). Об этом сообщает Life.ru.
Музыкант пропал перед Новым годом. Последний раз он был замечен 29 декабря на пути к своему загородному дому в подмосковном Видном. После этого на даче произошел пожар, однако прибывшие на место спасатели не обнаружили Булавинцева в доме.
10 января в доме были найдены обгоревшие фрагменты человеческого тела. После этого поиски пропавшего рэпера приостановили, а останки отправили на экспертизу.
По информации специалистов, организовавших процедуру, останки принадлежат Булавинцеву. Он погиб в доме в результате пожара.
До этого человек погиб при пожаре в частном доме на северо-западе Москвы. Огнем был охвачен весь дом. Личность погибшего устанавливалась.
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