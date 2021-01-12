СМИ: полиция попросит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну

09:23
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Полиция просит заключить под стражу водителя, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье. Соответствующее ходатайство направлено в суд, сообщает ТАСС.
"Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, которого задержали за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель двух и более лиц", – сообщили агентству в правоохранительных органах.
11 января на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.
По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в автобусы.
В министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще 43 получили различные травмы. При этом в Минобороны заявили о 42 пострадавших военнослужащих. Также там сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Самосвал протаранил военные автобусы на Новорижском шоссе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: