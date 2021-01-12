СМИ: полиция попросит ареста водителя самосвала, врезавшегося в военную колонну

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Полиция просит заключить под стражу водителя, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Подмосковье. Соответствующее ходатайство направлено в суд, сообщает ТАСС.

"Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала, которого задержали за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель двух и более лиц", – сообщили агентству в правоохранительных органах.

11 января на Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.

По данным СМИ, за рулем самосвала находился 26-летний водитель. После аварии он рассказал, что возвращался из области, когда на дороге был большой поток автомобилей. В один из моментов стекло его машины залепило грязью. Пытаясь отмыть его, он отвлекся и врезался в автобусы.

В министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в результате аварии четыре человека погибли, еще 43 получили различные травмы. При этом в Минобороны заявили о 42 пострадавших военнослужащих. Также там сообщили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии.