СК проведет проверку после хлопка пылевоздушной смеси в цехе под Белгородом

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Следователи открыли проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области. Об этом информирует сайт СУСК РФ по региону.

"Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия в Борисовском районе", – отмечается на портале.

В сообщении СК также указано, что в результате происшествия пострадали 5 человек. При этом один из них от госпитализации отказался. Состояние остальных пострадавших пока неизвестно.

Хлопок газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области произошел в субботу, 11 января. Взрыв случился на шестом этаже семиэтажного производственного здания по переработке зерна в муку.

По информации спасателей, в результате происшествия нарушилось остекление помещения. При этом взрыв не повредил несущие конструкции здания.

Возгорание, произошедшее после хлопка, было полностью потушено. О ликвидации пожара заявляли в пресс-службе МЧС РФ.