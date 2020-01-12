Пожар после хлопка пылевоздушной смеси в цехе под Белгородом потушили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание, произошедшее после хлопка пылевоздушной смеси в цехе под Белгородом, полностью потушено. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

"В 22:08 объявлена локализация пожара, в 22:17 ликвидация открытого горения, в 22:26 полная ликвидация", – проинформировали в пресс-службе.

Хлопок газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области случился в субботу, 11 января. Инцидент произошел на шестом этаже семиэтажного производственного здания по переработке зерна в муку.

В результате хлопка оказалось нарушено остекление помещения. При этом несущие конструкции здания взрыв не задел.

В инциденте пострадали 5 человек. Все они были доставлены в областной ожоговый центр. Об их состоянии пока неизвестно.