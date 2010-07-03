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Происшествия

10:11

СК завершил расследование дела о нападении на Памфилову

происшествия суды

Завершено расследование дела о нападении на главу ЦИК

Следственный комитет России завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как показала экспертиза, Ахад Карабалаев психически болен, ему необходимо лечение..

"Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством", – приводит слова Петренко ТАСС.

По данным следствия, Карабалаев проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре, сорвав с окна москитную сетку. злоумышленник нанес хозяйке дома не менее двух ударов электрошокером, уточнили в СК. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября.

В ходе заседания подсудимый рассказал, что не имеет постоянного жилья и места работы в России. На вопрос об образовании он ответил, что окончил два класса средней школы.

Карабалаев признал вину и дал показания об обстоятельствах нападения на главу ЦИК. Он пояснил, что выбрал для нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега.

Мужчина рассказал, что приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. По его словам, он потерял документы и с тех пор живет в шалаше, а на преступление пошел, чтобы "найти какую-нибудь еду".

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

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