Daily Express: неизвестные кастрировали пенсионера в Испании и сбросили его в колодец

В Испании нашли тело 63-летнего мужчины со следами увечий, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Express.

По данным издания, полиция вытащила тело пенсионера из колодца на территории его частного дома в деревне Лоренцана. Неизвестные нанесли мужчине тяжелые телесные повреждения, в том числе отсекли гениталии, которые были обнаружены рядом с местом преступления.

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Предварительно, оно могло носить ритуальный характер или быть частью акта мести.

Территория дома погибшего оцеплена для проведения следственных мероприятий, а тело пенсионера направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

