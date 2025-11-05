DPA: медик в Германии получил пожизненный срок за убийство 10 пациентов

Фото: 123RF.com/peopleimages12

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению 44-летнего медбрата за убийство 10 пациентов и покушение на убийство еще 27 человек, сообщает DPA.

По данным агентства, мужчина в 2023–2024 годах вводил пациентам паллиативного отделения смертельные инъекции. Преступления он совершал, работая в больнице города Вюрзелен.

Мужчину удалось арестовать в июле 2024 года по подозрению в покушении на убийство в 11 случаях. В ходе расследования выявлялись новые детали. В середине февраля прокуратура предъявила ему обвинение уже в 5 убийствах и покушении на убийство в 25 случаях, но позже были предъявлены дополнительные обвинения.

Как утверждается, мужчина хотел тишины и покоя во время ночной смены.

