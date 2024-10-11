В МВД опровергли информацию о бездействии после жалоб расстрелянных супругов в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ГУ МВД России по Подмосковью заявило, что появившаяся в СМИ информация об отсутствии реакции правоохранителей на заявления супружеской пары, которую атаковал сосед в Долгопрудном, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что заявлений в полицию от супружеской пары не поступало.

Ранее брат пострадавшей женщины Ирины рассказал, что конфликт был намного серьезнее, чем просто борьба за парковочное место. По его словам, год назад сосед напал с палкой на мужа Ирины Юрия. Пара в связи с этим обращалась с заявлением в полицию, однако в результате мужчина так и не был привлечен к наказанию за это.

После произошедшего, как заявил мужчина, сосед стал следить за всей семьей, изучая маршруты и угрожая детям пары – двум дочкам и сыну. Злоумышленник намеренно ездил за ними на велосипеде и злобно ухмылялся, уточнил брат пострадавшей.

Нападение на супружескую пару произошло 11 октября в микрорайоне Шереметьевском. По версии следствия, 52-летний злоумышленник не менее 5 раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла сбежать и через некоторое время была госпитализирована.

Тело вероятного нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы рядом с погибшим мужчиной. Следователи завели дело по факту убийства и покушения на него. По одной из версий, мотивом мог стать конфликт из-за парковочного места. Злоумышленнику посмертно проведутпсихолого-психиатрическую экспертизу.



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