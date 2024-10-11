В американском штате Колорадо спасены 12 человек, застрявших на золотом руднике

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12 человек, застрявшие на золотом руднике в американском штате Колорадо, спасены. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на губернатора штата Джареда Полиса.

Инцидент случился на руднике Mollie Kathleen, популярным среди туристов. Его глубина составляет около 300 метров. В ловушке оказались 11 человек от тургруппы и один рабочий.

По версии американских СМИ, это произошло из-за отказа оборудования. Подобных инцидентов здесь не было с 1986 года.

Ранее два человека пострадали на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в пермском городе Соликамске из-за вспышки газа. Из-за этого региональный СК начал проверку по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

