Из Барнаула вторые сутки не может вылететь самолет с треснувшим стеклом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", который накануне сел в международном аэропорту Барнаула с треснувшим стеклом в кабине пилотов, вторые сутки не может вылететь в столицу.

"Вылет рейса запланирован на пятницу на 20:20 (17:20 по московскому времени)", – рассказали в справочной воздушной гавани.

Проверку по факту инцидента проводят специалисты Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Посадка лайнера, на борту которого находились 125 пассажиров и семь членов экипажа, прошла в штатом режиме. Никто не пострадал.

Накануне самолет военно-транспортной авиации Ан-12 совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за невыхода шасси. На борту находились 20 человек. В результате никто не пострадал.

