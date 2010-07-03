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Происшествия

10:41

Аварийная посадка Ан-12 в Екатеринбурге произошла из-за невыхода шасси

происшествия транспорт

Фото: телеграм-канал "Екатеринбург №1"

Причиной аварийной посадки самолета военно-транспортной авиации Ан-12 в Екатеринбурге стал невыход шасси, сообщает ТАСС.

Самолет экстренно сел в аэропорту Кольцово. По предварительным данным, на его борту было 20 человек. В результате никто не пострадал. Уточняется, что это судно является не пассажирским.

Из-за ЧП авиаузел закрыт до 11:30 по московскому времени. По данным РИА Новости, аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что из-за закрытия Кольцово задерживаются рейсы Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Ереван. В то же время рейс из Сочи в Екатеринбург произведет посадку на запасном аэродроме.

Видео: телеграм-канал Life shot

В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.

4 октября самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно сел в Волгограде из-за ухудшения состояния двухмесячной пассажирки. Ребенка доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

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