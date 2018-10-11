Защита Кокорина просит смягчить обвинение

11 октября 2018, 12:33
Фото: скриншот видео МВД
Защита футболиста Александра Кокорина заявила, что действия его подзащитного нужно переквалифицировать. По мнению адвоката Олега Попова, инцидент с чиновником Минпромторга попадает под статью "Побои", пишет РИА Новости.
Он рассказал, что в кафе на Большой Никитской улице между Кокориным и Денисом Паком произошел конфликт, в ходе которого чиновник неоднократно словесно оскорбил футболиста в нецензурной форме. После этого футболист нанес Паку один удар.
По словам юриста, действия Кокорина были спровоцированы самим потерпевшим, и уже в кафе участники конфликта принесли друг другу извинения. В связи с этим действия Кокорина не могут быть квалифицированы в качестве хулиганских, считает он.
Кроме того, Попов отметил, что в других инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал.
Утром 8 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей одного из федеральных каналов. В больнице 33-летнему пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушибы лица
Позже в кафе на Большой Никитской улице спортсмены устроили драку и избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве.
Против Мамаева и Кокорина возбудили уголовное дело о побоях, которое позже переквалифицировали на хулиганство. Футболистам может грозить до семи лет лишения свободы. Мамаева и Кокорина отправили в изолятор на 48 часов.
Следствие официально установило, что футболисты участвовали в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой. На 11 октября запланированы очные ставки. В пятницу следствие обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.
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