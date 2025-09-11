Украинский Су-27 разбился в Запорожской области

Фото: 123RF/attila445

Самолет Су-27 Вооруженных сил Украины потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщении 39-й бригады тактической авиации ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что крушение произошло во время выполнения боевого задания. В результате погиб летчик Александр Боровик.

Обстоятельства крушения самолета сейчас выясняются.

Ранее истребитель F-16 разбился во время подготовки к авиационному шоу в районе аэропорта города Радом в Польше. В результате инцидента пилот самолета погиб, пострадавших среди очевидцев не было.

До этого четыре человека погибли в результате крушения двух планеров в разных районах Франции. Двое мужчин скончались после падения планера в коммуне Шерминьяк. Второй разбился возле аэродрома в департаменте Морбиан.

