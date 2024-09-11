Женщина госпитализирована после обрушения жилого дома в Перми

Фото: ТАСС/Анастасия Аверкова

Жительницу дома на улице Клары Цеткин в Перми, где обрушились перекрытия, доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом заявили в Минздраве Пермского края, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что из-за обрушения перегородок никто не пострадал. Однако сам инцидент сказался на самочувствии пожилой женщины, она госпитализирована. В настоящее время она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести.

Обрушение подвала и первого этажа жилого дома в Перми произошло 11 сентября. Площадь обрушения составила 36 квадратных метров. Из здания эвакуировали 17 человек.

Прокуратура Свердловского района с региональными следователями начала проверку по факту случившегося. Прокуратура намерена проверить соблюдение прав граждан на безопасное проживание и оценить действия (бездействия) лиц, ответственных за содержание дома, а также контролирующих органов.