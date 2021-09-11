Выпущенная из сектора Газа по Израилю ракета перехвачена системой ПВО

11 сентября, 22:16
Фото: ТАСС/ATEF SAFADI/EPA
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по израильской территории, ее перехватила система ПВО "Железный купол", сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"После срабатывания сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Ее перехватила система ПВО "Железный купол", – сказано в заявлении военных.
В пресс-службе также добавили, что сирены ПВО ранее 11 сентября прозвучали в городе Сдерот и районах, расположенных на границе с палестинским анклавом. Прошлый запуск ракет из сектора Газа по территории еврейского государства произошел 10 сентября, она была перехвачена.
Режим прекращения огня начал действовать 21 мая между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые11 дней до этого наносили друг по другу ракетные удары. От действий обеих сторон пострадало более 2 тысяч человек. В настоящее время при посредничестве Египта продолжается работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.
Ранее армия Израиля сообщила о запуске трех ракет со стороны Ливана. По данным государственного радио Kan, ливанский обстрел не привел к жертвам с израильской стороны.
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