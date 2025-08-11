Режим повышенной готовности объявлен в Усть-Камчатском округе из-за Ключевского вулкана

Фото: 123RF/picturist21

В Усть-Камчатском округе Камчатского края действует режим повышенной готовности из-за активности Ключевского вулкана, сообщил глава округа Олег Бондаренко в своем телеграм-канале.

По его словам, в понедельник, 11 августа, на вулкане произошел очередной пепловой выброс, высота которого достигла 12 километров. Пепловый шлейф движется в восточном направлении – в сторону Тихого океана. Также небольшое выпадение вулканического пепла было зафиксировано в поселках Усть-Камчатск и Ключи, уточнил Бондаренко.

Глава округа отметил, что в муниципалитете были приняты дополнительные меры предосторожности. В округе организовано круглосуточное дежурство экстренных служб, проверены запасы продуктов, а также подготовлены резервные источники энергоснабжения.

"Особое внимание уделяется защите уязвимых групп населения. Все службы жизнеобеспечения приведены в состояние повышенной готовности. Мы держим на особом контроле ситуацию с пожилыми и маломобильными гражданами", – подчеркнул Бондаренко.

Жителей округа призвали использовать средства защиты органов дыхания при пеплопадах, ограничивать пребывание несовершеннолетних на открытом воздухе и проявлять заботу о пожилых соседях.

Первое извержение вулкана Ключевского произошло после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигала 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Спустя некоторое время Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 11 километров над уровнем моря. По информации ученых, шлейф от пепла протянулся в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.

10 августа сообщалось, что активность вулкана несколько снизилась. Однако ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения подчеркивали, что Ключевская Сопка все равно продолжает быть высокой. Ожидается извержение вулкана, уточняли специалисты.

Также над Ключевской Сопкой действует наивысший код авиационной опасности – красный.