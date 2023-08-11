Пожар произошел на мусорном полигоне в Нижегородской области

Фото: МЧС России

Возгорание произошло на мусорном полигоне в Нижегородской области. О происшествии рассказали представители ГУ МЧС по региону.

"Вечером в пятницу поступило сообщение о возгорании на свалке в поселке Гидроторф Балахнинского района. Площадь возгорания уточняется", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В борьбе с огнем задействованы бригада МЧС и сотрудники администрации района.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцове на Зеленой улице произошел пожар на складе. По данным экстренных служб, возгорание локализовали на площади две тысячи "квадратов". Информация о пострадавших и жертвах не поступала.

До этого на Зубовской улице в центре Москвы загорелась новостройка. Однако возгорание удалось устранить до приезда пожарных.



Специалисты не выявили ухудшение качества воздуха после пожара в Одинцове