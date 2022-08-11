Подозреваемый в убийстве порноактрисы в Петербурге показал, как совершал преступление

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором подозреваемый в убийстве девушки в Петербурге показал, как совершал преступление. Кадры размещены в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что мужчине 1998 года рождения предъявлено обвинение в убийстве. В качестве меры пресечения рассматривается заключение под стражу.

Следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Накануне по факту убийства девушки было возбуждено уголовное дело. По данным некоторых СМИ, убитая – известная под фамилией Гришман порноактриса Анастасия Хамловская.

Позже отчим девушки рассказал, что не знал, с кем она проживает. Однако отметил, что примерно за неделю до трагедии принимал вместе с матерью Анастасии участие в телевизионном шоу, посвященном семейным проблемам, где обсуждался выбор профессии девушкой.

