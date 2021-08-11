В больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, построят новую систему подачи кислорода

11 августа, 23:32
Фото: ТАСС/Ольга Смольская
В больнице Северной Осетии, в которой погибли пациенты, попросили новую систему подачи кислорода. Врио главы республики Сергей Меняйло отметил, что рассматривать старую как основную нельзя.
"Давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", – отметил он.
Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.
Число погибших после аварии в больнице Владикавказа увеличилось до 11
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