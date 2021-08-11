В больнице Северной Осетии, где погибли пациенты, построят новую систему подачи кислорода

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В больнице Северной Осетии, в которой погибли пациенты, попросили новую систему подачи кислорода. Врио главы республики Сергей Меняйло отметил, что рассматривать старую как основную нельзя.

"Давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна", – отметил он.

Авария из-за прорыва трубы с кислородом в региональной больнице произошла в понедельник, 9 августа. В это время на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. Девять из них умерли, пока к системе подключали резервные баллоны с кислородом. Позднее скончались еще два пациента.