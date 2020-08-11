СК заподозрил чиновника в Северной Осетии в незаконном предпринимательстве

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В отношении главы администрации местного самоуправления Моздокского района Северной Осетии возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 61-летнего главы администрации местного самоуправления Моздокского района возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности")", – сообщили в управлении.

По версии следствия, мужчина предоставлял привилегии при заключении контрактов фирме ООО "Яравто", которым сам и управлял через доверенное лицо. Предполагается, что преступная схема функционировала с 18 января 2018 года по 29 апреля 2020 года.

В конце июля Минюст разъяснил идею конфискации подозрительных доходов. Как заявили в ведомстве, это коснется только госслужащих.

