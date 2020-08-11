Шесть человек пострадали при столкновении трех автобусов в Иванове

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Три автобуса столкнулись на Шереметьевском проспекте в Иванове. По информации представителей УМВД по региону, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров, передает ТАСС.

"Сегодня утром на остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса, пострадали шесть человек", – заявили в правоохранительных органах. Причина аварии в настоящий момент неизвестна.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, всех пострадавших направили в областную клиническую больницу. Информации о степени тяжести травм сейчас нет. На месте находятся оперативные ведомства, начата проверка.

Ранее один человек погиб в аварии с машиной скорой помощи в Благовещенске. Согласно предварительной версии, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи.