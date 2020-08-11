Один человек погиб в аварии с машиной скорой помощи в Благовещенске

06:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи произошло в Благовещенске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД РФ по Амурской области.
Известно, что авария произошла 10 августа около 23:00.
"Водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1977 года рождения, погиб на месте происшествия. Водитель скорой помощи, а также четверо пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 2019 годов рождения, травмированы", – рассказали в МВД.
О состоянии пострадавших не сообщается.
По факту аварии начата доследственная проверка. Согласно предварительной версии, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. При этом в момент ДТП на машине медиков не были включены спецсигналы.
Ранее два человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе. Столкновение трех автомобилей случилось на 69-м километре дороги.
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