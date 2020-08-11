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Неизвестный "заминировал" торговый центр "Гагаринский" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве на территории ТЦ "Гагаринский" по адресу улица Вавилова, дом 3. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками. Произведена эвакуация", – рассказал собеседник агентства.

10 августа сообщения о "минировании" поступили в адрес теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Москвы. Также неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах на всех станциях метро.

Кроме того, из-за анонимных сообщений о "минировании" были эвакуированы Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды столицы.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

