Два беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор Брянской области уточнил, что один беспилотник был уничтожен над Суражским районом, а другой – над Клинцовским районом Брянской области.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

Ранее дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.

До этого четыре человека погибли и 20 получили ранения в Белгородской области из-за атак украинской армии. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, повреждения получили около 160 квартир, 60 частных домов и порядка 140 машин.