11 июля, 04:26Происшествия
Два беспилотника ВСУ сбиты над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Губернатор Брянской области уточнил, что один беспилотник был уничтожен над Суражским районом, а другой – над Клинцовским районом Брянской области.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.
Ранее дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.
До этого четыре человека погибли и 20 получили ранения в Белгородской области из-за атак украинской армии. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, повреждения получили около 160 квартир, 60 частных домов и порядка 140 машин.
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