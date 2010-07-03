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16:14

Открытое горение в районе Мытищ ликвидировано

происшествия пожар

16:14

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Фото: Агентство "Москва"

Открытое горение в районе Мытищ полностью ликвидировано, заявил начальник главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин.

Идет проливка и разбор пострадавших конструкций. Проводятся следственные мероприятия с привлечением СК, передает Агентство "Москва".

Видео: СК РФ

В тушении пожара задействовали 82 единицы техники и 178 спасателей. "Сейчас мы начинаем снимать группировку, потому что ликвидация отрытого горения завершена, оставим пять или шесть расчетов для помощи в проведении оперативно-следственных мероприятий", – пояснил Полетыкин.

В ходе ликвидации пожара за медицинской помощью обратились за помощью 13 человек, одного госпитализировали.

"И был найден один труп, предположительно женщины. Это тот вахтер, которая изначально подала команду SOS", – добавил представитель МЧС.

11 июля в Мытищах произошел пожар на участке газопровода. К настоящему моменту его потушили.

В качестве предварительной причины пожара называется взрыв. Ситуацию взял на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Замглавы МЧС Илья Денисов сообщил, что в районе пожара обстановка спокойная, угроза жизни отсутствует. Были обесточены порядка двух тысяч потребителей, сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

Позже стало известно, что около участка загорелись еще одно здание и склад. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров.

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