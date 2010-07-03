Движение на Осташковском шоссе восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Движение транспорта на Осташковском шоссе, которое было перекрыто ранее из-за пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах, восстановили, сообщает ТАСС.

Как отмечается, движение восстановили и на Волоколамском шоссе, ранее дорога была частично перекрыта.

Возгорание на участке газопровода уже потушили пожарные. Есть пострадавшие.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

