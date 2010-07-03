Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыто из-за пожара

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Движение на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто из-за пожара на газопроводе в районе подмосковных Мытищ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Огонь виден из многих столичных районов. Языки пламени достигают 50 метров в высоту. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На место направлены дополнительные силы из Москвы.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.