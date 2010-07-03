Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыто из-за пожара

Движение на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто из-за пожара на газопроводе в районе подмосковных Мытищ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Огонь виден из многих столичных районов. Языки пламени достигают 50 метров в высоту. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. На место направлены дополнительные силы из Москвы.
По предварительным данным, пострадали восемь человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль.
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