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Происшествия

11 июня, 23:56

Актер Ефремов не нарушал условий домашнего ареста

происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, не нарушал условий домашнего ареста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, по мнению источника, основания для ужесточения меры пресечения в отношении артиста отсутствуют.

"Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он (Ефремов – Прим. Ред.) не нарушал", – подтвердил источник.

Он отметил, что Ефремов продолжает соблюдать запрет на использование средств связи и Интернета.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Артист за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. По решению суда актер был отправлен под домашний арест на два месяца.

Прокуратура проконтролирует соблюдение условий домашнего ареста Ефремовым

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