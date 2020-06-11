Автомобилист сбил ребенка на севере Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На севере Москвы автомобилист сбил ребенка. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Дорожный инцидент произошел в Северном административном округе. "По предварительным данным, возле магазина спиртных напитков на улице 800-летия Москвы водитель автомобиля совершил наезд на ребенка-пешехода", – заявил собеседник. Данных о том, какие травмы получил ребенок в результате ДТП, пока нет.

На место направлены полицейские, причина аварии неизвестна.

Ранее стало известно, что три автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе. Согласно предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

До этого крупная авария произошла на Звенигородском шоссе. В результате дорожного инцидента пострадали два человека: водитель и пассажир такси.