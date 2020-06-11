В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

53 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Известно, что у всех скончавшихся пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в городе увеличилось до 3 138 человек.

Ранее стало известно, что столичные врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных с COVID-19 в разных стадиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1195 подтвержденных случаев.