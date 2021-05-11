Ученик рассказал о стрельбе в школе в Казани

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Ученик рассказал Москве 24 о стрельбе в школе в Казани. По его словам, он видел задержание одного из нападавших.

"Все начали суетиться, говорить: "Закройте двери". Где-то через минуту директор начал орать: "Закрываем двери!". Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, что у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили. В 8 "А" классе семь человек вроде застрелил. И все. Мы через 10–15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал: нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: "Открывайте, это мы". Ну мы открыли", – рассказал он.

Ранее правоохранители задержали юношу, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани. На место происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он сообщил, что в результате ЧП погибли 7 детей и учительница.

Прокуратура республики организовала проверку. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. В МВД сообщили, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.