Не менее 19 человек стали жертвами инцидента с иранским судном в Оманском заливе

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Как минимум 19 человек погибли в результате инцидента с иранским судном поддержки и обеспечения в Оманском заливе. В результате возможного попадания ракеты Ирана в свой корабль также пострадали 15 человек, передает РИА Новости.

"Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное", – рассказали в пресс-службе военно-морских сил армии Ирана.

Известно, что инцидент случился накануне в ходе маневров военно-морских сил в районе порта Джаск в Оманском заливе.

При этом иранские военные никак не комментируют данные о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу. Они продолжают называть случившееся инцидентом и не приводят никаких подробностей.

Ранее сирийские военные обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких солдат. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун. Сообщалось, что в результате ударов в Идлибе погибли 34 турецких солдата, еще 36 военных получили ранения.